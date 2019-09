Hof wil nieuw onderzoek in zaak Mien Graveland uit Helmond

DEN BOSCH - Er komt nieuw medisch onderzoek in de zaak van de dodelijke overval op de Helmondse Mien Graveland. In het hoger beroep van drie veroordeelden wijst het gerechtshof een patholoog uit Canada aan. Verzoeken om vrijlating uit voorarrest werden afgewezen.

Henk van D. en Jackie W, allebei 33 en uit Nuenen, hoopten vrij te komen ondanks hun veroordelingen tot acht en zes jaar cel. Die hoop stamt uit een verklaring van een plots opgedoken getuige. Deze zat enige tijd in de cel bij hoofddader, Rizwan V. in de cel. Hij zou hebben gezegd dat de twee andere geen of veel minder schuld hebben aan de dood van de Helmondse. Het OM hecht weinig waarde aan ‘dergelijke gevangenispraat’ en ook het gerechtshof vindt het niet overtuigend genoeg om de twee nu al te laten gaan.

Aanspreekbaar

Mevrouw Graveland (89) overleed na een overval op haar woning, in augustus 2014. Ze werd bijzonder zwaar gewond in huis gevonden en snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar was ze nog aanspreekbaar maar ze overleed later die avond. Op verzoek van advocaten is het ziekenhuis-personeel opnieuw bevraagd over de toestand en de verwondingen van het slachtoffer. Die zouden niet rijmen met een rapport over de doodsoorzaak. Dat was op een ongebruikelijke manier opgesteld. De patholoog die het lichaam had onderzocht, overleed voordat er een rapport was. Dat heeft een andere pathologe gemaakt.

Bij elkaar vinden de advocaten dat zoveel ruis dat ze een andere patholoog willen laten kijken naar het rapport. Ze vroegen expliciet naar professor Christian Milroy uit Canada, een bekende deskundige. Hij getuigde in Nederland eerder over de al dan niet doodgeschudde baby Cherise. De man zou de komende weken opnieuw in Nederland zijn, en kan dan meteen gehoord worden over zijn nieuwe rapport, dat hij ‘binnen tien dagen’ kan leveren.

Vastgebonden

De overval maakte veel verontwaardiging los. De hoogbejaarde vrouw was zwaar mishandeld en werd vastgebonden aan een tafel. Pas twee jaar later zijn vijf mannen opgepakt. Drie daarvan werden veroordeeld. Het plan zou komen van Jackie W. die hoorde dat de vrouw veel cash in huis had. Hij benaderde Henk van D. die op zijn beurt Rizwan V. er bij haalde. De drie reden naar het huis van de Helmondse. Rizwan belde aan. Toen ze opendeed heeft hij haar, volgens de rechtbank, met een zware zaklamp geslagen. Hij zegt zelf dat het een tikje was en dat de vrouw viel. Henk van D. werd eveneens mishandeling verweten maar daarvoor is hij niet veroordeeld. Wel voor het hulpeloos achterlaten van een levensgevaarlijk gewonde.