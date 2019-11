Hoger beroep van Helmondse hamermoord na vonnis van zeven jaar komt pas volgend jaar voor het gerechtshof

Een van de voornaamste redenen van de rechtbank om de Helmondse (32) eerder liefst zeven jaar op te leggen, was omdat ze het de jonge vrouw kwalijk nam dat deze niet vertelde wat er de fatale nacht precies was gebeurd. Zelf bezweert ze dat ze zich dat niet kan herinneren. Na een ruzie vond ze zichzelf terug op straat, onder het bloed. Haar partner lag dood in de slaapkamer. Deze had, zo bevestigde iedereen inclusief de rechtbank, haar leven jarenlang tot een hel gemaakt. Maar hoe ze aan de hamer kwam –in een slaapkamer- en waar en hoe ze had geslagen, kon ze niet vertellen.



Op verzoek van advocate Leonie van Grinten was al onderzocht of haar cliënte deed alsof ze geheugenverlies had. Daar zag een deskundige ‘geen aanwijzingen voor’. Nu is onderzocht hoe aannemelijk het was dat ze zich niks kon herinneren. Maar dat was een verkeerde vraag, vond de pleitster. Ze wilde weten hoe aannemelijk het was dat de vrouw niks heeft waargenomen. Eerst is er waarnemen, dan pas sla je dat op en wordt het een herinnering.”