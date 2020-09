Hoger beroep van Helmondse tegen veroordeling terrorisme uitgesteld

Hayat S. (37) ging in de zomer van 2016 opeens op reis. Haar familie gaf haar op als vermist. Een paar maanden later werd ze in Bulgarije opgepakt omdat ze geprobeerd had de Turks-Syrische grens over te steken. De douane liet haar niet door. Volgens het Openbaar Ministerie, en de rechtbank, probeerde ze zich bij IS aan te sluiten. Zelf zegt ze dat ze humanitaire hulp wilde verlenen.