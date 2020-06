Hoger beroep van 'terroriste’ Hayat uit Stiphout in oktober voor het hof

Na haar veroordeling in 2018 kreeg ze(37) wat inbeslaggenomen spullen terug van de politie. In een pakje papieren zakdoekjes vond ze haar SIM-kaartje van destijds. Ze was het zelf vergeten en ook de politie had het blijkbaar over het hoofd gezien. Advocate M. Levy vroeg woensdag tijdens een regiezitting technisch onderzoek van het kaartje. Daaruit zou blijken dat Lieke S., die nu onder de naam Hayat door het leven gaat, destijds geen contact heeft gezocht met IS.