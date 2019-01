Holland Baroque naar Helmond

Arjan Erkel vertelt over zijn ontvoering in Speelhuis Helmond: ‘Alsof ik in een doodskist lag’

27 januari HELMOND - Het is alsof je het bloed langs zijn slapen hoort stromen en de torren over de grond ziet kruipen, wanneer Arjan Erkel in Theater Speelhuis op de bühne staat. Zó sterk is zijn verbeeldingskracht, wanneer hij vertelt over zijn ontvoering door rebellen uit Dagestan in 2002.