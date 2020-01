HomeComputerMuseum in Helmond is nu twee keer zo groot en heeft dus veel meer ruimte voor retrocomputing

HELMOND - Ruim twee keer zo groot is het HomeComputerMuseum in zijn nieuwe onderkomen. Vanaf zondag kan het publiek daar nog meer digitale nostalgie bewonderen. „Wij willen dat mensen over dertig jaar nog weten dat Philips ooit een Cd-i heeft gemaakt.”

Voor de argeloze bezoeker is de grijze laptop die op tafel ligt gewoon een oude laptop. Tamelijk dik van formaat, zwaar ook. Hij heeft moeite met opstarten. Voor Bart van den Akker is deze trage schootcomputer een stuk historie. Want: „Deze stamt uit 2006 en is zo’n beetje de laatste die Tulip op de markt heeft gebracht. Het bijzondere is: wij hebben ook de eerste pc van Tulip uit 1983.”

Tulip was ooit een baanbrekende computerproducent in Den Bosch. „Maar het bedrijf ging ten onder doordat het verkeerde beslissingen voor de korte termijn nam”, aldus Van den Akker, oprichter en directeur van het HomeComputerMuseum in Helmond. „Bijna niemand weet hoe dat precies is gebeurd, maar wij beschikken over dat verhaal omdat we de betrokkenen van destijds kennen. Dat verhaal gaan we vertellen in dit museum.”

Tienduizend euro

Verhalen vertellen, dat is het hogere doel van het museum. In zijn tweejarig bestaan groeide het uit van een bescheiden collectie oude apparaten tot een serieuze tentoonstelling over de nog relatief jonge pc-geschiedenis. Het kreeg in 2019 daarvoor de Brabantse Erfgoedprijs toegekend, ter waarde van tienduizend euro.

Het museum is overigens meer dan een museum. Bezoekers kunnen er ook spelletjes spelen op Sega’s, Amiga’s en Commodores van weleer. Ook kent het een reparatieafdeling en een winkel in onderdelen. Daarmee vervult het museum een sociaal-maatschappelijke rol: het personeel werkt hier als dagbesteding.

Dat alles is dus nu verhuisd naar de Noord Koninginnewal 28, schuin tegenover de oude plek aan de Kluisstraat. In oppervlakte verdubbelt het museum. Maar ook op andere vlakken wil Van den Akker groeien. „De Erfgoedprijs zag ik als een bevestiging dat we op de goede weg zitten en biedt ingangen om verder te gaan.”

Retrocomputing

Op de nieuwe locatie verwacht Van den Akker dat het aantal bezoekers gaat groeien, evenals de klanten voor de reparatieafdeling en winkel. „We willen uitgroeien tot het centrale punt in de Benelux voor retrocomputing.” Dat betekent zoveel als: oude computers in werking houden in moderne tijden. Vooral onder liefhebbers van oude videogames is dat een grote hobby. „Voor sommige oude machines als de Commodore 64 heb je speciale onderdelen nodig om die te kunnen blijven gebruiken. Dat soort dingen willen wij gaan verkopen.”

Maar boven alles hoopt Van den Akker de computergeschiedenis in het geheel in leven te houden. „In de jaren negentig is heel veel gebeurd, denk aan de opkomst van Windows. Maar doordat ook internet toen opkwam, is veel informatie op papier verloren gegaan. Wij hebben die informatie nog wel. Ik zie het als een taak voor ons als museum dat mensen over dertig jaar nog weten, dat bijvoorbeeld Philips ooit de Cd-i heeft gemaakt. Dat is niet zomaar geschiedenis, maar Brabantse historie.”