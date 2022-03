HomeComputerMuseum in Helmond schenkt gratis laptops aan Oekraïense vluchtelingen

Helmonder (33) veroor­deeld tot 18 maanden celstraf voor mishande­len en stalken van Deurnese ex-vrien­din

DEN BOSCH - Een 33-jarige Helmonder is vrijdag in de rechtbank van Den Bosch veroordeeld voor vrijheidsberoving, mishandeling, bedreiging en belaging van zijn Deurnese ex-vriendin. Hij moet 18 maanden de cel in en keert daarna niet zomaar terug in de maatschappij.

5 maart