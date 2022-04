Hond gewond geraakt bij woningbrand in Helmond

Vaarwel grasmaaier: kudde schapen gaat het gras bijhouden in Deurnese woonwijk

DEURNE - Het is gedaan met de herrie van gemeentelijke grasmaaiers in de Heiakker in Deurne. Vanaf deze week gaan Drentse heideschapen het park bij de vijver en grasland bij het kasteel kort houden. Het is in deze regio voor het eerst dat een gemeente schapen in een woonwijk inzet om openbaar groen te begrazen.

14 april