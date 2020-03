Hond Storm uit Helmond ziek door vergif in tennisbal: ‘Een kleine hond had het waarschijnlijk niet overleefd’

Toen Storm vrijdag in de Zoete Kers in Helmond ter hoogte van de Aarle-Rixtelseweg werd uitgelaten, begon ze plotseling te hoesten en kwam er wit schuim uit haar bek. Degene die haar uitliet zag op diezelfde plek een groen balletje liggen dat ze mee naar huis nam.



Het tennisballetje bleek opengesneden en gevuld met gif te zijn. ,,Mijn vrouw is direct met het balletje naar de dierenarts gegaan", zegt Van de Pol. ,,Die gaf aan dat het gif was.” Om wat voor soort gif het gaat is niet bekend. De dierenarts kon alleen zeggen dat het geen landbouwgif betreft.



Storm kreeg van de dierenarts een spuit en pillen. ,,Ze mocht verder niet eten en we mochten haar niet alleen laten. We hebben vrijdagnacht om de beurt gewaakt.”