Hond vlucht na botsing uit auto van dronken automobilist, A270 afgesloten

Politie­macht in centrum en toegangswe­gen na oproep tot vechtpar­tij tussen jongeren uit Eindhoven en Helmond

22:45 EINDHOVEN - Jongeren uit Helmond en Eindhoven hebben vrijdagavond opnieuw afgesproken om te vechten in Eindhoven. Zover kwam niet, omdat de politie er lucht van had gekregen. Die is dan ook massaal in het centrum en de wegen tussen de beide steden te vinden.