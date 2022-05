Honden aan de lijn: Helmond hoopt met publieksactie de wilde dieren in het bos te beschermen

Grote, groene spandoeken zijn het. Ze hangen aan de ingangen van drie Helmondse natuurgebieden: De Bundertjes (Helmond-Noord), Groot Goor (Mierlo-Hout) en de Stiphoutse bossen. 'Het is broedseizoen, houd uw hond aan de lijn', is het dringende verzoek. Of in veel gevallen een gebod, want loslopende honden mogen al niet in de meeste natuurgebieden.