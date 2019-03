Honderd mensen moesten hun zakken legen bij eerste fouilleeractie in ‘gevarenzone’ van Helmond

De controle vond plaats ter hoogte van de Lidl-supermarkt, waar volgens omwonenden veel wordt gedeald in de avonduren. Tussen 22.00 en 3.00 uur werden ongeveer 100 mensen gefouilleerd, ook 80 voertuigen werden doorzocht. Uiteindelijk werd er twee keer iets in beslag genomen. Het ging om een lifehammer, een noodhamer voor in de auto waarmee je de ruit in kan tikken, en een kleine hoeveelheid amfetamine. Verder werden er geen bijzonderheden aangetroffen.

Er vonden tijdens de controle geen aanhoudingen plaats. Dat had gekund als er zware wapens of grote hoeveelheden drugs waren gevonden of als mensen niet hadden meegewerkt. De politie laat weten dat er veel positieve reacties kwamen van de gefouilleerden, iedereen werkte zonder problemen mee.

Geweldsdelicten

Het zal allerminst de laatste fouilleeractie zijn. Sinds vrijdagochtend is een deel van de stad door burgemeester Blanksma van Helmond omgedoopt tot ‘veiligheidsrisicogebied’. Het gaat om de Binnenstad-Oost, grofweg de wijk rondom de Molenstraat en Heistraat. Komend half jaar mag op een aantal specifieke momenten - die worden bepaald samen met het Openbaar Ministerie - iedereen worden gefouilleerd. Normaal gesproken moeten iemand eerst ergens van worden verdacht.