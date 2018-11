Honderden bomen plat langs Gerwenseweg in Helmond

De bomen die moeten verdwijnen staan in een strook van vijf tot twintig meter breed en zijn met een oranje spuitbus gemarkeerd. Omdat het bos tot op heden direct aan de Gerwenseweg grenst, is sprake van een ‘harde overgang’, schrijven de gemeente en de Bosgroep. Voor planten en dieren welke afhankelijk zijn van struweel, struiken en open bos is dit geen optimale situatie, staat op A4’tjes die op sommige van de bomen zijn geprikt. En: Ook recreatief gezien kan het beeld in de Stiphoutse Bossen langs de Gerwenseweg aantrekkelijker.