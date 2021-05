Honderden kilo's illegale waterpijptabak gevonden in Helmondse loods, vier mannen verdacht van handel

Klein en onzeker ventje van toen verlaat Helmond Sport én Someren-Eind met een vracht aan ervaring: ‘Was niet altijd makkelijk’

11:06 Hij kwam als klein onzeker jongetje naar Helmond, maar vertrekt als een volgroeide doelman naar Rotterdam. Stijn van Gassel (24) is in alles toe aan de volgende stap, al zal hij Helmond Sport en het inmiddels vertrouwde nest in Someren-Eind best gaan missen. ,,Het was echt niet altijd makkelijk.”