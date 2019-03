Honderden mensen op de been voor Wilders in Helmond

Wilders had voor de markt van Helmond gekozen om campagne te voeren voor de provinciale en waterschapsverkiezingen. ,,In Helmond hebben altijd. veel PVV-stemmers gezeten. Mensen die aangesproken worden door ons geluid, die zich zorgen maken over criminaliteit en immigratie, hun portemonnee. Ik sprak net iemand die gepensioneerd is en er alleen maar op achteruit is gegaan. Voor die mensen komen wij op, het is geweldig dat dat hier klikt", zei hij.