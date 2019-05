Honderden sporters uit regio balen van onveilige en donkere sporthal in Helmond

,,De ondergrond is versleten, de lampen zijn kapot en het materiaal wordt niet onderhouden”, zegt Erwin Boudewijns namens de Helmondse Badminton Bond. ,,Om weer veilig te kunnen sporten in de zaal op Suytkade is er behoorlijk wat onderhoud nodig. Dat hebben we meermaals aangegeven bij de gemeente, maar nog altijd is het niet geregeld.”