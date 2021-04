Honderdjarige Dora wil het liefst zelf nog poetsen: ‘Het was mijn lust en leven’

Hoe ‘de koning van Helmond Sport’ als trainer van FC Eindhoven werd onttroond: ‘Nooit zó op mijn kloten gekregen’

23 april Hij is al twintig jaar verbonden aan Helmond Sport, maar wat velen zijn vergeten: Louis Coolen (69) was ook een poosje trainer van FC Eindhoven. En juist in die rol beleefde de Nuenenaar zijn meest memorabele derby. Ook door de impulsen van Jan Poortvliet. ‘Heb me nog nooit zo klein gevoeld.’