Hondje Cody al dagen vermist na geknal van vuurwerk rond jaarwisseling: ‘Ze rende in blinde paniek door Beek en Donk’

De hele oudjaarsdag was Cody al erg angstig, vertelt Van den Elsen. ,,Constant op zoek naar schuilplekken in huis. Die knallen de hele dag zijn echt verschrikkelijk voor huisdieren. Tegen twaalf uur konden we hem niet vinden. Eerst dachten we nog dat Cody zich weer ergens verstopt had maar hij is op de een of andere manier toch naar buiten geglipt. Precies op het hoogtepunt van het vuurwerk dus slechter had niet gekund.”