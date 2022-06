De 27-jarige Mark doolde op dinsdag noodgedwongen door Helmond heen, zonder telefoon, geld of identiteitsbewijs. De Hongaar, die vermoedelijk een korte periode in Nederland had gewerkt, was hij op zoek naar het station. ,,Na een plaspauze is hij waarschijnlijk ergens in Helmond achtergelaten door de groep waarmee hij reisde”, legt M’hamed Yahia uit, verbonden aan welzijnsorganisatie LEVgroep. ,,Hij had twee keer 150 euro betaald. Voor de heen- en voor de terugweg, met een busje.”