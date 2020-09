Hoogste punt 21 nieuwe huizen voor en door de Helmondse Annawijk

‘Wijk leefbaar houden’

,,52 jaar geleden ging hier de eerste schop de grond in voor de bouw van duplexwoningen. In 2000 zouden die worden gesloopt. Het werd 2018. Het is een heugelijk feit dat hier nu de top is bereikt. En het was fijn dat we mochten meedenken over onze geliefde Annawijk”, aldus voorzitter René van de Westerlo van de Belangengroep Annawijk.