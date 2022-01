Hoop op carnaval buiten in Helmond, voor binnen moet er meer worden versoepeld

Lijden aan winterde­pres­sie; ‘Ik voel me opgesloten in mijn eigen lijf’

HELMOND – De bomen zijn kaal, de dagen zijn kort en buiten is het grijs en grauw. Liefhebbers hopen op vrieskou en een flink pak sneeuw, maar de winter is ieder jaar voor zo’n half miljoen Nederlanders een ware nachtmerrie. Zij hebben last van een winterdepressie.

16:30