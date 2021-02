Hoop voor Helmondse treurwilg: gemeente laat boom achter stadskantoor verhuizen in plaats van kappen

Wat eerder niet leek te kunnen, gaat nu toch gebeuren. De minstens negentig jaar oude en door tonderzwam verzwakte treurwilg verhuist naar de andere kant van het stadskantoor. Het stadsbestuur heeft iemand gevonden die garandeert dat het kan. Voor drie keer zo weinig geld en de belofte van een twee keer zo lange levensduur.

,,We zijn gek als we deze kans niet aangrijpen”, zegt wethouder Harrie van Dijk. ,,Rooien is zo gebeurd. We hopen dat het echt gaat lukken.” De gemeente noemt het een ultieme poging om de boom te behouden. Toen duidelijk werd dat de gemeente 'm wilde kappen, kwam er veel kritiek.

Te duur

De treurwilg moet plaatsmaken voor het nieuwe Huis voor de Stad. Het stadsbestuur zei op basis van eerdere onderzoeken (in 2016 en 2019) nog dat de boom niet verplaatst kan worden. Het was te duur (zo’n 60.000 tot 75.000 euro), te risicovol (hij zou het niet overleven of daarna maar maximaal vijf tot tien jaar volhouden) en het zou de planning van het Huis voor de Stad in de war kunnen schoppen.

Politieke partij Helder Helmond en natuurorganisaties IVN en stichting NatuurvanVroeger NU kwamen in het geweer tegen de kapvergunning die de gemeente zichzelf onlangs verleende. Het zijn ook de bezwaarmakers die de gemeente nu in contact hebben gebracht met het bedrijf dat is gespecialiseerd in het verhuizen van bijzondere en moeilijk verplaatsbare bomen. ,,We kunnen geen garantie geven dat hij er dan nog twintig jaar staat. Maar deze man gelooft erin. We horen dat inwoners het belangrijk vinden. Dus we grijpen de kans aan om het te proberen.’’

Zaten deskundigen fout?

Dit wil volgens de gemeente echter niet zeggen dat de andere deskundigen die ze naar de treurwilg liet kijken fout zaten. De boom is verzwakt. Maar de ‘boomchirurg’ die nu de verhuisopdracht krijgt is volgens de gemeente een expert in het verplaatsen van dit soort bomen, durft garanties te geven en neemt het ‘ondernemersrisico’.

In het voorjaar wordt de oude treurwilg - met een kluit van acht meter doorsnee en een stam van twintig meter hoog - verplaatst naar de andere kant van het stadskantoor. In het parkje bij wooncomplex Parc Bruxelles moeten de Helmonders dan nog jarenlang van de karakteristieke boom kunnen genieten.