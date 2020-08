Horeca Helmond kaatst de bal terug: ‘Ook gemeente debet aan slecht naleven coronaregels’

Jorritsma tegen regio: optreden tegen coronazon­daars is hard nodig

17:38 EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma wil dat bestuurders in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost optreden tegen mensen die de coronaregels aan hun laars lappen. Dit is niet het moment om de teugels te laten vieren, stelt Jorritsma woensdag in een appèl aan bestuurders in de regio rond Eindhoven en Helmond.