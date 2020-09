Horeca in Eindhoven en Helmond mag terrassen gaan overkappen

Met het besluit van de twee steden, moet het in de herfst- en wintermaanden mogelijk blijven om terrassen van horecazaken te bezoeken. Overkappingen bieden restaurants en cafés de ruimte om gasten comfortabel en op gepaste afstand te blijven ontvangen. Wethouder Erik de Vries van Helmond laat weten dat hij tot een plan wil komen, waardoor de branche weet wat de spelregels zijn. ,,Natuurlijk kunnen we weer te maken krijgen met landelijke richtlijnen en maatregelen. Maar het is goed om zelf nu al duidelijkheid te scheppen richting deze ondernemers, de situatie kan steeds veranderen. Ook als het gaat over versoepelingen.”

Hoe de winteropstellingen er precies komen uit te zien, moet snel helder worden. De gemeentes willen in gesprek met horeca-ondernemers om nader te bepalen wat de wensen zijn, en wat er wel en niet kan worden gerealiseerd. Terrassen moeten niet alleen adequaat worden overkapt en verwarmd, het is bijvoorbeeld ook de vraag of er buiten verkooppunten, barretjes of eet-stands mogen worden opgezet. ,,Je merkt nu bij collega's dat er een enorme behoefte is om hun terrassen op een andere, creatieve manier in te richten”, zegt horeca-ondernemer Geert Blenckers. ,,Niet alleen in het centrum, maar ook in de periferie van de steden.”

Uniforme uitstraling

In Eindhoven mochten de terrassen eerder worden verruimd, maar daaraan komt nu een einde. ,,We gaan terug naar de oude terrasopstellingen, de detailhandel in het centrum is er ook wel een beetje klaar mee”, zegt Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. De winterterrassen van de horeca-gelegenheden in de binnenstad moeten in ieder geval een uniforme uitstraling krijgen. ,,We gaan niet allemaal naar de bouwmarkt om zelf iets in elkaar te zetten. Je moet niet allemaal je eigen ding willen doen.”

In Helmond mag de horeca wel gebruik blijven maken van de groter opgezette terrassen, zeker tot maart volgend jaar. Het is daarentegen onzeker of de ruimere openingstijden, om het bezoek aan de horeca te spreiden, gehandhaafd blijven. Daarover neemt het stadsbestuur ook op korte termijn een beslissing. Peter van den Heuvel, voorzitter van de Horecabelangenvereniging Helmond-centrum, is hoe dan ook blij met het signaal vanuit de gemeente. ,,Het is positief dat er op het stadhuis met ons wordt meegedacht. We hebben zelf een verzoek neergelegd en dat is snel opgepakt. Iedereen wil zo snel mogelijk weten waar hij aan toe is.”