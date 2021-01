Horeca van De Cacaofabriek in Helmond in nieuwe handen: ‘We gaan geen soep uit een pakje serveren’

‘Phi­lips-stra­teeg’ John van Soerland nieuwe directeur VDL Nedcar

14 januari BORN/EINDHOVEN - John van Soerland (59) is de beoogd opvolger van Paul van Vuuren (62) als directeur van VDL Nedcar. Van Soerland was voor zijn aantreden eind 2019 als directeur VDL MPC in Amersfoort, 35 jaar actief in diverse topmanagementfuncties bij Philips en NXP.