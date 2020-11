Horeca zit niet bij de pakken neer: sterren-pizza's, borrelplanken en spaghetti-pannenkoeken

Normaal kun je bij restaurant Châlet Couvert in Aarle-Rixtel je buik rond eten, maar het all you can eat-concept ligt tijdelijk in de ijskast. Voor de toko van Emma Pan en haar compagnon leek afhalen aanvankelijk geen haalbare kaart: ,,We willen toch kwaliteit bieden aan onze gasten, ook thuis", zegt Pan. Dankzij hittebestendige pakketjes kan ze nu haar klanten alsnog van eten voorzien: losse gerechten maar ook drie tot vijf gangen.