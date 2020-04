Horecaman Geert Blenckers: ‘Elke ochtend denk ik: is deze ellende voorbij?’

Hij werkt al twintig jaar lang, zeven dag in de week, in de horeca. En inmiddels heeft Geert Blenckers, samen met compagnon Jeroen van Schijndel, twaalf zaken in vier verschillende steden (Helmond, Eindhoven, Den Bosch en Breda). Bij het bedrijf zijn in totaal tweehonderd mensen in dienst, waarvan zestig op fulltime-basis. En sinds 15 maart, 18.00 uur, komt er nog precies nul euro binnen. Ook is er een streep gezet door tientallen festivals waarbij de firma van Blenckers nauw betrokken is. Wat gebeurt er dan met je? ,,De zaak is alles voor me, maar juist nu kan ik beter relativeren dan ooit.”