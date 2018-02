Horecapaar uit Brouwhuis vecht boete van zestien mille aan

Optocht Brouwhuis: waarom een prins als het ook met een sjeik kan?

10:26 HELMOND - Woarum? Het is een vraag die filosofen en andere kritische denkers vaak stellen. Niet dat carnavalsvierders in Brouwhuis van de wijsbegeerte zijn, toch is 'Woarum' een veelgehoorde kreet tijdens de zoals gebruikelijk ultrakorte optocht in de Helmondse wijk. Het is immers het carnavalsmotto van de Brouwhazen. Een simpele kreet waar de meest uiteenlopende vragen op kunnen volgen.