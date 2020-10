Horrorhuis tegenover de Kruidvat valt in de smaak: ‘Toch leuk dat je nog íets kunt organiseren’

Er staat een horrorclown tegen de pui van Primera aangeleund, en even verderop, bij Marie's Fashion, staat een uitgemergelde heks te wiebelen. In winkelcentrum De Bus in Helmond-Noord hebben ze er op zaterdagmiddag maar het beste van gemaakt. Het griezelfestijn, mét spookhuis, is vooral georganiseerd voor de kinderen uit de buurt. Zij kunnen wel een verzetje gebruiken. Het is vandaag niet zo dat mensen die doodgemoedereerd boodschappen komen doen, opeens een plastic kettingzaag in hun nek krijgen gelegd.