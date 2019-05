Houthandel Felix Clercx uit Helmond boos op controleur

Jan van Brabant College na ruim 150 jaar weg uit Molen­straat in Helmond

10 mei HELMOND - De school is al ruim 150 jaar gevestigd in de Molenstraat, maar heeft daar zijn langste tijd gehad. Het plan voor een verbouwing/nieuwbouw op die locatie is van de baan. Daarom zoekt het Jan van Brabant College nu samen met de gemeente naar een andere plek in Helmond voor een geheel nieuw schoolgebouw, zegt bestuursvoorzitter Lambert van Genugten. Er wordt gekeken in een straal die reikt tot Suytkade, Mierlo-Hout en de Warande.