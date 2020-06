Huijbregts in Helmond draait dag na grote brand alweer de normale dagproductie

Huijbregts vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hij is blij dat er niemand gewond is geraakt. En dat blijkt dat de investering in het brandveilig opdelen van het complex aan de Vossenbeemd blijkt te werken. 51 van de 56 productielijnen bleven gespaard omdat het bedrijf is verdeeld in compartimenten met daartussen branddeuren en -gangen. ,,Vanochtend om 6 uur waren we weer aan het werk. Vandaag is de normale dagproductie gehaald”, zegt Huijbregts.