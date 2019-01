Huis in Helmond ‘ongemerkt’ beschoten, bewoner ontdekt kogelgaten in rolluik

Twee nieuwe wijkagen­ten in Helmond

8 januari HELMOND - De 36-jarige Geert Meulman is de nieuwe wijkagent in Helmond-West. Hiervoor was hij samen met Monique Aelemans het aanspreekpunt vanuit de politie voor inwoners en ondernemers in Mierlo-Hout. Meulman hoopt het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten. De plek die hij achterlaat wordt ingevuld door Rianne van Veghel (40).