Huisarts Leonie Tabor start eigen praktijk in noodgebouw in Stiphoutse tuin; ze wil in de toekomst naar het nieuwe gezondheidscentrum

Een leeg pand bij binnen­komst van het Helmondse centrum, daar moet echt iets mee gebeuren

HELMOND - Eigenlijk is de leegstand in het Helmondse centrum - tegen de trend in - minder geworden. Maar elk leeg pand is er één te veel. Zeker als dat op een prominente plaats staat, zoals bij de ingang van het centrum via de Ameidestraat.

26 november