Huiselijk geweld in Someren ‘terwijl de kinderen beneden alles horen’

Een vrouw uit Someren kreeg het de tweede helft van 2018 allemaal toegestuurd door haar ex (34). En dat was de nasleep van een, volgens officier van justitie Matthijs van Dam ‘hele nare mishandeling’. Half september had een kind de voordeur open laten staan waarop de ex opeens in huis stond. Een familielid van de vrouw probeerde hem naar buiten te duwen maar hij stormde de trap op en nam zijn ex te grazen. Slaan, schoppen en aan haar haren over de grond trekken. Overal in het huis zat bloed.



Daar bleef het niet bij. Die avond belde hij haar, dat hij haar kwam doodschieten. En de stroom berichten kwam los. In november was er opnieuw een climax. Ondanks een contactverbod kondigde hij aan langs te komen. De politie zag hem even later rijden. In zijn auto lag een boksbeugel. Hij ging achter de tralies. Een paar keer zelfs. Want toen hij vrij mocht uit voorarrest kwam hij toch weer in haar buurt en ging dan opnieuw in de boeien en dat herhaalde zich een paar keer.