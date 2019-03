Huizen op de plek van het afgebrande theater Speelhuis in Helmond

Helmond Sport neemt afscheid van drietal spelers

19:35 Helmond Sport neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van Arne Naudts (25), Dylan de Braal (24) en Steven Edwards (28). De clubleiding moest hen vóór 1 april duidelijkheid verschaffen over hun aflopende contract, het gaat dan om een zogeheten formele opzegging. Helmond Sport kan in een later stadium eventueel alsnog met de spelers om tafel, maar heeft dit drietal te kennen gegeven dat zij uit mogen kijken naar een nieuwe club.