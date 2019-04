Huizenmarkt in Helmond: alleen in de prijsklasse boven de 3,5 ton is nog veel aanbod

Ze zijn er nog in Helmond, huizen die voor een prijs van onder de 2,5 à 3 ton van de hand gaan. ,,Het hangt er een beetje vanaf voor welke wijk je kiest", zegt Bas Teeuwen van makelaarskantoor Adriaan van den Heuvel.

Wijken die aan de westelijke kant van Helmond liggen zijn relatief populair. Zo zijn woningen met een vraagprijs onder de 350.000 euro in de Oranjebuurt, Stiphout, Brandevoort of Zwanenbeemd met een lampje te vinden. ,,Maar in Brouwhuis, Noord, Centrum, Oost, Rijpelberg staan zulke woningen nog wel te koop.” Toch geldt ook in deze buurten dat potentiële kopers er snel bij moeten zijn: ,,De instapklare huizen gaan hard.”

Het aanbod in Helmond en omgeving loopt terug, zoveel is duidelijk. Maar overal staan nog zoveel te koop-bordjes in de tuinen, dat dat op het eerste gezicht niet zo lijkt. Wie zelf op huizenjacht is, weet: het gaat om woningen die voor de gemiddelde starter niet te betalen zijn, of er zit nog veel onderhoud aan.

,,Je moet bijna al met zijn tweeën werken, anders is het niet te doen", constateert makelaar Wouter de Vree uit Helmond. En dan nog. De doorsnee huizenkoper doet zijn bod onder voorbehoud van financiering bij de bank, terwijl particuliere beleggers sneller zekerheid van betaling geven voor de verkopende partij. ,,Je ziet dat woningen waar redelijk onderhoud aan is gepleegd met een prijs van bijvoorbeeld 225.000 euro vaak naar particuliere beleggers gaan. Een koper zou voor zo'n prijs uitkomen op 600 à 700 euro vaste woonlasten per maand, de belegger verhuurt dezelfde woning zo voor 900 euro.”

De huizenmarkt in Helmond stokt bij de woningen met een vraagprijs vanaf 4,5 à 5 ton, constateren meerdere makelaars. In deze prijsklasse - en ook nog wel iets daaronder - gaan de verkopen niet zo hard. En dat ligt allicht ook aan de gretigheid van verkopers. ,,Er zijn grenzen aan de prijsstijgingen. In de hogere prijsklassen gaan die veel minder hard", zegt directeur Patricia Goudswaard van ERA vb&t Makelaars.

Het is ook lastiger om financiering te regelen, met name voor de huizen in die hogere prijsklasse. ,,Ook al kan je als starter met je salaris vijf ton aan hypotheek krijgen, als je nog voor een ton moet verbouwen lukt het niet zonder eigen geld. Dat komt omdat alleen de waarde van de woning mee mag worden gefinancierd. Een nieuwe badkamer of keuken verhoogt de waarde wel, maar meestal niet meer dan 50 of 60 procent", verklaart Erik van der Linde van Faijdherbe financieel adviseurs uit Son.