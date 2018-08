Hulphond van Helmondse Martine overleden; 'Zonder hem kan ze niet zelfstandig wonen'

VIDEOHELMOND - De afgelopen weken probeerden dierenartsen het leven te redden van Floris, de hulphond van Martine Vogels uit Helmond. Dinsdag stond een operatie gepland, maar het dier is niet meer uit de narcose gekomen en in de armen van zijn baasje ingeslapen. ,,Martine wilde er alles aan doen, want Floris was zó belangrijk voor haar."

Vorige week werd een crowdfundingsactie opgestart door buurvrouw Suzanne Kempen. Floris, de hulphond die Martine al acht jaar had, bleek ernstig ziek en de dierenartskosten bleven oplopen. De buurvrouw wilde Martine graag helpen.

Laten gaan

Dinsdagochtend leek een operatie in het Universitair Diergeneeskundig Centrum in Utrecht nog een goede optie voor de hulphond, die al weken slecht at en maandag ook niet meer dronk. Maar de artsen zagen al snel dat hij een grote tumor bij zijn maag had.

Een operatie zou de kwaliteit van leven niet beter maken, vertelt Martine's zus Margriet Verwoord. ,,En dat was juist belangrijk voor Martine. Als hij niet meer had kunnen werken als hulphond, was dat ook goed geweest. Maar hij moest nog wel kwaliteit van leven hebben. De artsen zeiden dat ze Floris het meest zou helpen als ze hem zou laten gaan."

Ziekte

Martine was echt afhankelijk van Floris vanwege haar vrij zeldzame, erfelijke bindweefselaandoening. Die zorgt er mede voor dat haar bloeddruk op de meest onverwachte momenten razendsnel daalt, met weer als gevolg dat ze van het ene op het andere moment buiten bewustzijn raakt. ,,Hij voelt het aan als ik dreig flauw te vallen. Dan tikt-ie met z'n snoet tegen m'n hand en weet ik dat ik meteen moet gaan zitten", vertelde Martine eerder aan het Eindhovens Dagblad.

Actie

De inzamelactie die vorige week werd gestart, leverde tot nu toe al ruim 3500 euro op, een groot gedeelte van de ongeveer 5000 euro aan kosten. ,,Daar is Martine ook erg dankbaar voor", vertelt haar zus. ,,Ook voor de andere steun en berichtjes die ze heeft gekregen. Ze heeft er door de actie alles aan kunnen doen om haar hond te redden. Maar helaas met een slechte afloop."

Nieuwe hond

Omdat Martine afhankelijk is van een hulphond, vraagt ze weer een nieuwe aan. ,,Maar het is de vraag of ze die ook krijgt", vertelt Margriet. ,,Dat ze acht jaar lang een hulphond heeft gehad, is geen garantie dat ze er opnieuw een krijgt, al kijken ze daar wel naar. Hoe dan ook heeft ze eerst de tijd nodig om te rouwen om Floris."