HUPHUP-club komt vanuit België naar Helmond

De oprichter van Fitland is nog altijd actief in de sport- en recreatiebranche. Na de verkoop van zijn keten nam hij de Helmondse vestiging op Suytkade naar eigen zeggen terug. Toen Van Kempen zich tot de eigenaar van HUPHUP wendde, ontdekte hij dat er een soortgelijk plan is voor de Herselsestraat in Brandevoort. De initiatiefnemer daar, René Xhofleer, en Van Kempen besloten de handen ineen te slaan. „René gaat de drie vestigingen straks runnen.”

Xhofleer is de man achter One Life RX Sports in Deurne. Begin dit jaar werd duidelijk dat hij ook in Brandevoort aan de slag wil. Daar stuitte zijn plan echter op bezwaren van omwonenden. Of die stand houden, zal moeten blijken, maar het project is wel vertraagd. „Daarom is het prettig dat we op een andere plek in Helmond wel snel kunnen starten”, zegt Xhofleer. In Rijpelberg is de HUPHUP-club voorzien voor hetzelfde pand als waar CrossFit zit (Rakthof). Wanneer die vestiging open gaat, is nog onduidelijk.