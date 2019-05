Huurder landgoed Elsendorp 'wist niets van drugslab’

DEN BOSCH - Wist een man die landgoed Cleefswit in Elsendorp huurde nou wel of niet dat er een drugslab in bedrijf was? Niet, zegt de man. Wel, zegt de officier van justitie.

Achttien maanden cel tegen John de L. (53), het was niet de hoogste straf die officier van justitie Vreneli Vreling dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch eiste in een zaak tegen vijf mannen die bij een drugslab in Elsendorp betrokken zouden zijn. De andere vier - Perry J. (22) en Armand K. (21) uit Waalre, Arnoud van Z. (46) uit Tiel en Mourad A. (28) - hoorden 42 maanden eisen. Het viertal had volgens de officier daadwerkelijk amfetaminen geproduceerd, en ontkende.

Grote bek

Toch ging het in de zaak voornamelijk over de rol die De L. gespeeld zou hebben. Hij huurde landgoed Cleefswit in Elsendorp, toen er een oude vriend van hem langs kwam. Of De L. een loods op het landgoed kon onderverhuren voor een gescheiden vrouw die haar inboedel moest opslaan. Dat kon De L. wel, vertelde hij de rechtbank.

Na verloop van tijd kreeg hij ‘een minder goed gevoel.’ Er reden erg veel auto's af en aan. Hij dacht dat er een handeltje werd gedreven. Als hij er iets over wilde zeggen kreeg hij een grote bek van iemand bij de loods die hij niet kende.

Onjuist bezig

De L. schreef een brief naar zijn vriend waarin hij stelde dat ‘jullie onjuist bezig zijn’ en de huur opzegde. Daarna begonnen de bedreigingen, vertelde De L. de rechtbank. Een pistool op het hoofd, een pistool in zijn mond, onder meer. Van wie de dreigementen precies kwamen, kon De L. niet vertellen.

De politie kwam bij het drugslab uit na anonieme tips over drugsactiviteiten op het landgoed en viel op 10 juli vorig jaar binnen. De officier van justitie becijferde later dat er al drie ton was verdiend met de productie van amfetaminen. Geld dat ze van de verdachten wil afpakken.

Niks geroken

De L. had nooit iets van de opbouw van het professionele lab gemerkt en ook nooit iets geroken, vertelde hij. De officier geloofde het niet. Ze stelde dat De L. een rookgordijn had opgetrokken om zijn betrokkenheid bij het lab te verbergen.

Zo had De L. een ondertekend huurcontract thuis liggen met de vrouw die zogezegd haar inboedel wilde stallen in de loods. Hij had daarbij ook een kopietje van haar id-bewijzen gemaakt. Maar de vrouw in kwestie zei later dat ze nooit iets had getekend en haar id ooit was kwijtgeraakt toen haar tas werd gestolen.

Te vaag