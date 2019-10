Huurders Con Brio Helmond willen niet verhuizen voor een zwembad

,,Deze plek is voor ons ideaal”, zegt Juliette van Schijndel. Ze is voorzitter van zowel de Invaliden Bond Helmond als het Gehandicapten Overleg Helmond. ,,Iedereen kan hier ongezien naar binnen gaan. Bij ons komen veel zorgmijders en we zijn al lang blij dat ze hier komen. We willen hier blijven en als we moeten verhuizen gaan zeker niet naar de stad’’, zegt ze stellig.



Die boodschap heeft ze ook meegegeven aan de mensen van de gemeente – de huurbaas – die ze deze week op bezoek had. De afvaardiging ging bij elk van de zeven huurders in het Con Brio-gebouw apart langs, lichtte de plannen toe en peilde de wensen.

Stadion

Het pand moet wellicht wijken voor de bouw van het nieuwe zwembad op De Braak. Het zwembad was gepland op de plek van korfbalvereniging OEC. Maar bij nader inzien vond het stadsbestuur dat het daar te veel werd ingebouwd, zo pal naast het nieuwe multifunctionele stadion. Ook bleef er niet genoeg plaats over voor open ruimtes en groen. Het Con Brio-gebouw kwam vervolgens als alternatief in beeld. Het pand aan de Braakse Bosdijk biedt nu onderdak aan zeven maatschappelijke organisaties.

,,Wij voelen er niets voor om te verkassen voor een zwembad’’, zegt Jan van den Heuvel, voorzitter van de Volksuniversiteit. Hij geeft aan dat de Volksuniversiteit jaarlijks zo’n achthonderd cursisten ontvangt in het Con Brio-pand. Het gebouw is volgens hem prima geschikt voor wat de instelling doet. ,,Parkeerruimte voor de deur, genoeg klaslokalen en kantoorruimte’’, somt Van den Heuvel op.

Hij heeft de afvaardiging van de gemeente gesuggereerd om voor het zwembad naar een totaal andere locatie te kijken, buiten de nieuwe sport- en beleefcampus De Braak.