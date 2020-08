Huwelijksmijlpaal voor Helmondse lederdokter en zijn vrouw

Zo roept ze moeiteloos het prille begin in herinnering. Als 18-jarige leerde ze op carnavalsdinsdag in 1970 de twee jaar oudere Tony kennen bij dancing De Sof aan de Steenweg. Het was een neef van hem die Ria Dijsselbloem - toen nog - vroeg om eens 'bij Toon' aan te schuiven. Die naam deed niet direct een lichtje branden. Hij: ,,Vreemd genoeg hadden wij elkaar in onze kindertijd nooit gezien. En dat terwijl ik in de Hindestraat woonde en zij in de Lucas Gasselstraat.‘’

Hij trok zelf maar de stoute schoenen aan en benaderde haar. De vonk sloeg over en amper een halfjaar later trouwde het stel. Dat hij enkele jaren later in Helmond en omstreken bekend kwam te staan als 'de lederdokter’ diende zich ook al aan. ,,Ik had een stoffeerder als kameraad. Zo werd het stofferen van bankstellen ook míjn hobby.''

Mabelou

Het beginnen van een eigen zaak in leerbewerking was dus een mooi vooruitzicht. Uiteindelijk zou hij eind jaren zeventig ook van zijn hobby zijn werk maken, maar niet voordat de twee enkele jaren Café 't Volkshuis in de Heistraat runden en discotheek Mabelou in Stiphout, waar volk van allerlei pluimage aanlegde.

Volledig scherm Het gouden paar Verhorevoort toen. © Harry Weerts

De Lederdokter werd dus een begrip. Zij:,,naaien is mijn hobby, dus deze zaak paste ons als gegoten.'' Aanvankelijk stond het meubelrenovatiebedrijf aan de Pastoor van Leeuwenstraat nog bekend als Lekon. Een redacteur van de Huiskrant typeerde Tony Verhorevoort in een artikel echter als een 'lederdokter'. Een voltreffer. De vakman in kwestie meldde zich niet veel later bij de Kamer van Koophandel om het bedrijf zo om te dopen.

Eindhovense klanten

Prominente gebouwen mocht hij bekleden: het Rotterdamse gemeentehuis, Villa Pardoes, Carlton De Brug en het Elkerliek ziekenhuis, Zomaar wat in het oog springende opdrachtgevers. Zij: ,,In het begin hadden we echter vooral Eindhovense klanten. De Helmonders kwamen om een of andere reden pas na vijf jaar.''

Oudste zoon Olaf (49) heeft de meubelgenen overgenomen. Al sinds 1992 verzorgt hij in de zaak het stoffeerwerk. Jongste zoon Jarno (40) erfde dan juist weer de passie voor motorcrossen van zijn vader, die al een kwarteeuw voorzitter is van motorclub MAC De Helm. In heel Europa volgde pa in het spoor van zijn crossende zoon, die zich

Belgisch en Nederlands kampioen mocht noemen. Dochter Brenda (44) heeft intussen een derde generatie Verhorevoort bij De Lederdokter veiliggesteld. Haar dochter Kelsey helpt enthousiast mee in de zaak.

Naam: Tony (71) en Ria (68) Verhorevoort-Dijsselbloem

Trouwdatum: 14 augustus 1970

Woonplaats: Helmond

Kinderen: 3 kinderen, 3 kleinkinderen