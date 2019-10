HVV Helmond doet beroep op politiek

Helmonds arsenaal komt van inbraak

1 oktober DEN BOSCH - Het arsenaal aan pistolen dat een Helmonder april dit jaar in huis bleek te hebben, komt van een (legale) wapenhandelaar in Wateringen. De vuurwapens verdwenen bij een inbraak. Wat de Helmonder (25) er mee moest of wil, is nog steeds niet duidelijk.