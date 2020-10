HVV-icoon Nico Docters van Leeuwen overleden: ‘Hij wist de statuten van de club uit zijn hoofd’

Bloemboe­tiek Nicole steunt horecaon­der­ne­mers in Helmond

17 oktober HELMOND - Volledig terecht is er de laatste maanden veel aandacht besteed aan de zorg. Maar nu de horeca voor de tweede keer een flinke klap te verduren krijgt, verdient ook die sector een extra steuntje in de rug in deze coronatijd. Daarom brengt Bloemboetiek Nicole uit Helmond dit weekend ruim honderd bossen bloemen naar getroffen horecaondernemers in Helmond en omgeving.