Idee voor begraafplaats in Brandevoort uit de ijskast

Pollemans reageert op het verhaal met Rob Krier dat afgelopen weekend in deze krant stond. De architect vindt dat de Helmondse Vinex-wijk een gebedshuis en begraafplaats had moeten krijgen. Pollemans woont ruim twintig jaar in de wijk. Hij vertelt dat er in 2012 en 2013 tijdens bijeenkomsten over de leefbaarheidsplannen voor de wijk ook gesproken is over een begraafplaats en stiltecentrum.