Ideeën gezocht die reuring creëren in lege panden in centrum Helmond

Mensen komen al lang niet meer alleen naar de stad om nieuwe schoenen te kopen. Ze zoeken ook vermaak of contact. In Helmond omarmen ze daarom nu het concept ‘Volop Brabant’. Dat gaat leegstand tegen en geeft lokale initiatieven een podium. Onder meer in Deurne en Meierijstad loopt het project al.

Alle lokale initiatieven die reuring en variatie toevoegen zijn welkom. De plannen mogen niet concurreren met wat er al is. Geen outlet-winkels dus. Verder kun je heel breed denken. ,,De mogelijkheden zijn oneindig eigenlijk”, aldus Linda Haverkamp uit.

Quote Wij gaan niet bepalen wat er moet komen. Het moet vanuit de inwoners zelf komen; wat mis je, wat wil je, hoe denk je dat in te vullen en met wie? Linda Haverkamp, projectleider Volop Helmond

De Helmondse centrummanager gaat het Volop-project trekken. Startende ondernemers, creatievelingen, jongeren, ouderen, sociale, maatschappelijk en culturele projecten, de wijkraad… iedereen is welkom met zijn ideeën. ,,Het liefst zien we een combinatie van dingen.”

Als voorbeeld noemt Haverkamp initiatieven in Den Bosch en Sint-Oedenrode. In een pand in Den Bosch maakt een kunstenares in allerlei handwerktechnieken grote, kleurige portretten op doek. Iedereen kan binnenlopen om mee te helpen. Zo krijg je niet alleen een kunstwerk maar ook leuke gesprekken.

Escaperoom en voorlezen

In Sint-Oedenrode is koffie, koek en klets opgezet omdat de dorpsbewoners een sociale ontmoetingsplek misten. Jongeren lezen kranten voor aan ouderen, bezoekers doen spelletjes, er is een escaperoom en iemand van de gemeente beantwoordt vragen.

Haverkamp: ,,Wij gaan niet bepalen wat er moet komen. Het moet vanuit de inwoners zelf komen; wat mis je, wat wil je, hoe denk je dat in te vullen en met wie? We vragen mensen om ideeën en wat zij zelf meebrengen.” Volop gaat dan aan de slag om de ideeën compleet en uitvoerbaar te maken. ,,We koppelen initiatieven en gaan met een plan naar de vastgoedeigenaren”, aldus Haverkamp.

Aanmelden

Met de leegstand in het Helmondse centrum valt het wel mee op dit moment. ,,Dat wil niet zeggen dat we nu niks moeten doen. Elk pand dat leegstaat is er een te veel. Het kan de loop uit een straat halen.”

Als startschot voor Volop Helmond is er op donderdagmiddag 25 november een creatieve wandeling. Startpunt is Lokaal 42 aan de Markt. Van daaruit lopen groepjes de stad door om leegstaande panden te bekijken. Daarna is het tijd om ideeën te pitchen. Aanmelden via linda@volophelmond.nl