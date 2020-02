Ieder type huis heeft zijn eigen grondprijs in Helmond

HELMOND - Bouwgrond in Helmond wordt iets duurder. In de vrije sector wordt voortaan onderscheid gemaakt in grondprijzen per type woning.

,,Helmond groeit. De stad heeft ambities en daar hoort een passend en flexibel grondprijzenbeleid bij”, aldus wethouder Serge van de Brug. ,,We hopen de bouw van nieuwe woningen zo te stimuleren.”

Vanaf dit jaar wordt er in Helmond gewerkt met verschillende grondprijzen voor verschillende soorten woningen. Tussen en binnen bouwplannen kan onderscheid gemaakt worden. Zo hoopt de gemeente beter en sneller kunnen in te spelen op de vraag en betaalbare woningen te kunnen blijven bieden voor de lagere- en middeninkomens. De grond voor een rijtjeshuis wordt bijvoorbeeld in veel gevallen duurder dan die van een vrijstaande woning. Dat heeft vooral te maken de krapte op de markt. En een rijwoning heeft ‘meer grondwaarde’ omdat er per perceel meer bebouwing is; verhoudingsgewijs meer stenen en minder tuin per kavel.

Drie procent duurder

Gemiddeld genomen wordt bouwgrond voor woningen in Helmond drie procent duurder. Vastgestelde prijzen variëren van 320 tot 355 euro per vierkante meter. Eerder waren er twee tarieven; 279 of 327,50 euro. De grondprijs voor sociale huurwoningen blijft met 279 euro per vierkante meter hetzelfde als in 2019. Voor een kavel op bedrijventerreinen moet voortaan tussen de 150 en 190 euro per vierkante meter worden betaald. Dat is een stijging van tussen de 1 en 5,8 procent.

Maatwerk voor bijzondere gevallen

Voor bijzondere situaties kunnen afwijkende prijzen gelden die onderbouwd moeten worden met een taxatie van een onafhankelijke taxateur. Te denken valt daarbij aan bouwprojecten waar de gemeente strengere eisen stelt op het gebied van duurzaamheid, een maximale verkoopprijs oplegt of een bepaalde architectuur verplicht stelt. ,,Als hier geen maatwerk geleverd wordt, wordt het bouwen van die huizen te duur”, aldus Van de Brug.

Voor projectontwikkelaars en particulieren die al in gesprek waren over de aankoop van grond, zijn er overgangsregelingen.