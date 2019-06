Iedereen kan het groen in Helmond helpen

De verslaggever had ook een vraag voor het IVN: hoe staat het met de natuur in Helmond? Stephan Meijer, vogelwerkgroep: „Nou, in de oeverwand in Brandevoort zitten twee oeverzwaluwen. Berkendonk is ook goed bezet geraakt en op Varenschut zijn er 22. In Brandevoort hebben we ook boerenzwaluwen en in de binnenstad gierzwaluwen. En in de Goorloopzone, tussen Houtsdonk en fruitboer Jurrius, hebben we de ijsvogel terug.”