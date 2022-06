Iedereen kan zien waar de legendarische Jules de Corte woonde in Helenaveen: ‘Hij is het waard niet vergeten te worden’

Handjes erbij is lastig maar Brasserie Welkom Thuis breidt toch uit; ook ’s avonds open en meer gerechten

HELMOND - Tegen de stroom in gaat Brasserie Welkom Thuis niet minder maar juist vaker open. De horecazaak en dagbesteding aan de Markt in Helmond heeft voortaan een dinerkaart en een pannenkoekenmenu is in aantocht. ,,Uit eten moet leuk zijn voor de kinderen én de grote mensen.”

