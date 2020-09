Iets liefs in het oor, en nu is het Helmondse echtpaar Drouen 60 jaar getrouwd

De verliefdheid is in eerste instantie niet wederzijds maar wanneer de twee elkaar één jaar later treffen op het bal van Helmondse Mixed Hockey Club in hotel West­ende slaat de vonk over. ,,Ik kwam Nancy op die avond meerdere keren tegen, toen we voor de derde keren samen aan het dansen waren fluisterde ik iets liefs in haar oor en een kwartiertje later zaten we buiten in het park op een bankje.’’