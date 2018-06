Illegale handel tiert op bedrijventerrein in Helmond: actieteam vindt hennep, sigaretten en gestolen waar

Het is alleen al de geur die de weg wijst: een vleugje coffeeshop midden op het Helmondse industrieterrein. In het kantoortje van een loods leidt de lucht het Peelland Interventie Team (PIT) naar een meterkast met een boodschappentas met een halve kilo henneptoppen. Een uitgebreidere zoektocht in de loods levert ook nog twee gestolen fietsen op en een provisorisch zoldertje vol hennepteelt-gerelateerde spullen.

Het is deze middag al het derde pand in dezelfde straat waar zaken plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen. Twee deuren verder wordt eerder een aanhangwagen aangetroffen die een paar dagen eerder vijftig kilometer verderop is gestolen. Uit de aangifte die een agent van de diefstal heeft opgevraagd, blijkt dat alle spullen van de eigenaar er nog inzitten: een partytent, acht tuinstoelen en een stel statafels. In de autogarage ernaast, van dezelfde huurder, blijken ook nog twee Oekraïners illegaal te werken.

Volledig scherm De gestolen aanhanger die tijdens de grootschalige actie van het Peelland Interventie Team wordt gevonden.

Misstanden

De opeenstapeling van misstanden is meteen ook een bevestiging van het beeld dat veel mensen hebben van dit gedeelte van het Helmondse bedrijventerrein Hoogeind. In straatjes als de 1e Indumaweg, de Binnendijk of de 1e Tussendijk domineren de kleine autogarages en staan de stoepen vol nog te repareren wagens. Tussen de eerlijke, hardwerkende ondernemers zitten bedrijfjes die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waar soms niet eens een bedrijfsnaam op de gevel staat en waar ’s avonds meer activiteit is dan overdag.

In plaats van met hagel te schieten, stelde de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob) een lijst samen met honderd bedrijfspanden in Helmond waarvan niet duidelijk is wat er precies plaatsvindt. Aangevuld met signalen van alle andere bij de actie betrokken partijen – gemeente Helmond speurt samen met onder andere ook politie, UWV, vreemdelingenpolitie en Enexis naar misstanden - leidde dat tot dertien locaties waar nu vol de schijnwerper op gaat.

Dat de straatjes op Hoogeind zijn oververtegenwoordigd op de lijst, verbaast PIT-teamleider Peter Knoops niet: ,,Hier heb je veel kleine bedrijfsruimtes met een lage huur en het verloop is er groot. Daarmee is het gevoelig voor criminele activiteiten. Niet dat we daar per se naar op zoek zijn. We willen vooral helder krijgen wat er in die panden gebeurt, want dat weten we nu niet.”

Holle ruimte

Maar tijdens de grootschalige actie van het PIT is criminaliteit precies wat er wordt aangetroffen. Soms overduidelijk, soms subtiel. In die eerste categorie valt een van de eerste adressen. Het bedrijf zit op een met een hek afgesloten terrein vol opslagboxen.

Van de buitenkant zie je alleen de garagedeur, binnen is het enige opvallende een onopvallende stapel isolatieplaten. De bovenste plaat blijkt toegang te verlenen tot een holle ruimte aanwezig met een schakelbord, lampen, sealzakjes: stuk voor stuk goederen om te worden gebruikt bij wietteelt. Aangezien dat ook zonder de aanwezigheid van een kwekerij strafbaar is, wacht de huurder een verhoor van de politie.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Tijdens een grootschalige actie van het Peelland Interventie Team op het Helmondse bedrijventerrein blijkt een stapel isolatieplaten een holle ruimte te verbergen. Teamleider Peter Knoops neemt een kijkje. © ED

No Surrender

Een tweede team zit ondertussen op de Middendijk. De vanaf de weg nauwelijks zichtbare achterplaats vol bouwvallige opslagruimtes is bekend terrein voor de politie. Een paar jaar terug stonden hier elke donderdagavond breedgeschouderde mannen voor de houten poort: clubavond van de motorrijders van No Surrender. Op last van de gemeente moesten ze hun activiteiten staken.

In een opslagruimte achter diezelfde poort worden nu een paar sloffen sigaretten en een kast vol met flesjes parfum aangetroffen. De douaniers, opgeroepen om te kijken of dit allemaal wel in de haak is, vinden in een tweede opslagloods 3380 pakjes sigaretten en 65 flessen wodka. Waarschijnlijk is er geen accijns over betaald, het wordt allemaal in beslag genomen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Tijdens een grootschalige actie van het Peelland Interventie Team wordt een loods gecontroleerd op het Helmondse bedrijventerrein. Hier wilde No Surrender zich ooit vestigen. © ED

Meststoffen

En dan moet de mooiste vondst van de dag nog komen. Op de Lage Dijk staat achter een loods een zeecontainer. Er zit een soort lab in verborgen waarin plantenvoeding wordt gemaakt. „Die eigenaar kan wel zeggen dat het voor tomatenplanten is bedoeld, maar het lijkt toch sterk op iets anders”, merkt Knoops op. Dat bevestigt een ingevlogen expert van de politie. Alles wijst erop dat hier meststoffen voor hennepkwekerijen worden gefabriceerd. Knoops wijst op de tientallen gevulde jerrycans: „Vergis je niet, dit oogt vrij grootschalig.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Tijdens een grootschalige actie van het Peelland Interventie Team op het Helmondse bedrijventerrein wordt in een zeecontainer jerrycans met plantenvoeding aangetroffen. Voor wietteelt, is het vermoeden. © ED

De oogst van de actiedag is een waslijst aan overtredingen en misstanden. Dat varieert van de verdenking van voorbereidende handelingen voor de wietteelt tot uitkeringsfraude, geknoei met de elektriciteitsmeter en iemand die illegaal in de loods woonde. Eén man, de huurder van de opslag met de gestolen aanhanger, wordt aangehouden.